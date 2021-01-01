В Беларуси с 1 января оплатить проезд по дорогам можно картами "Мир"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года можно рассчитаться за проезд по платным автодорогам банковскими картами платежной системы "Мир". Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций №56 от 8 декабря 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Платежная система "Мир" включена в перечень платежных систем, банковские карточки которых используются для взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси. Ранее в него были включены Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.-0-