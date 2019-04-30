В Беларуси с 1 мая действуют новые размеры минимальных потребительских бюджетов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2019 года. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 года №16, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля 2019 года в расчете на месяц составляет Br363,46 (с 1 февраля по 30 апреля действовал соответствующий размер МПБ в сумме Br351,28).

Постановлением Минтруда и соцзащиты на период с 1 мая по 31 июля этого года также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br395,5; трудоспособного населения - Br467,24; пенсионеров - Br364,27; студентов - Br344,64; детей в возрасте до 3 лет - Br294,66; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br384,72; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br394,75.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2019 года распределен так: продукты питания - 48,8%, одежда, белье, обувь - 18,9%, ЖКУ - 8,5%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,3%, взносы и платежи - 2,2%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, для оценки материального положения различных групп населения, типов семей, оценки покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий. Так, в настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.-0-