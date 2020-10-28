В Беларуси с 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2020 года №96, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го в расчете на месяц составит Br419,78 (с 1 августа по 31 октября действовал МПБ в размере Br413,1).

Постановлением Минтруда также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br450,43; трудоспособного населения - Br528,3; пенсионеров - Br410,1; детей в возрасте до 3 лет - Br352,55; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br448,14; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br457,49.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.-0-