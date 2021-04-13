В Беларуси с 15 апреля вводится запрет на лов судака

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака в связи с его нерестом, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Запрещен будет лов судака всеми способами. Также нельзя находиться с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии рек и водоемов. За вылов хищника положен штраф от 10 до 30 базовых величин (от Br290 до Br870), а за нахождение с выловленной добычей - от 5 до 30 базовых величин (от Br145 до Br870).

За каждую особь нарушителю придется возместить причиненный вред по тройной таксе - 18 базовых величин, или Br522.-0-