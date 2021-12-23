В Беларуси с 25 декабря запретят ловить налима

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 25 декабря 2021 года по 28 февраля 2022-го вводится запрет на лов налима в рыболовных угодьях Беларуси, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Ловить налима запрещено всеми орудиями рыболовства. Нельзя также находиться с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от берега рыболовных угодий. Запрет вводится для сохранения ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы. "Административная ответственность за вылов налима обыкновенного влечет за собой наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, а за нахождение с данным видом рыбы - от 5 до 30 БВ. За каждую добытую особь нарушитель обязан возместить вред окружающей среде, исчисленный в тройном размере, - 27 БВ", - отметил Вячеслав Солдатов.

В инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что зимой запрещается ловить рыбу с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыбака. Нельзя оставлять орудия рыболовства без присмотра.

Разрешается ловить рыбу с одновременным использованием на оснащениях не более пяти крючков. Члены Белорусского общества охотников и рыболовов могут устанавливать на снасти до 10 крючков на одного человека. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.-0-