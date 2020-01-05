В Беларуси с 26 ноября от гололедных и холодовых травм пострадали более 3,5 тыс. человек

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 ноября в учреждения здравоохранения обратились с гололедными и холодовыми травмами 3544 человека, в числе которых и дети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

За минувшие сутки в больницы и поликлиники по поводу гололедных и холодовых травм обратились 56 человек, в том числе шесть детей. Госпитализированы 13 взрослых и один ребенок, остальным оказана помощь амбулаторно. "Почти все пострадавшие за последние сутки получили гололедные травмы, только один - холодовую", - отметили в пресс-службе.

Соблюдение нескольких несложных правил поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед. Передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек. При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги - в этом случае они принимают на себя всю силу удара. Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.

По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-