В Беларуси скорая помощь в июне 27 раз выезжала к пострадавшим при тепловом и солнечном ударе

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригады скорой медицинской помощи с 1 по 12 июня 27 раз выезжали к пострадавшим при тепловом и солнечном ударе, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Больше всего таких случаев было в Гомельской (11) и Минской (7) областях. В Минске и Гродненской области скорая выезжала к пациентам четыре раза, в Брестской - один раз.

В жаркую погоду, которая сохранится до конца недели, важно соблюдать ряд рекомендаций. Не стоит выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00, когда солнечная активность достигает максимума. Особенно это актуально для детей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых.

На улице необходимо держаться в тени, иметь при себе воду. В жаркие дни нужно больше пить. Если по норме достаточно литр-полтора жидкости в сутки, то в жару допустимо выпивать до трех, обратила внимание пресс-секретарь Минздрава. Рекомендуется иметь при себе немного обычной питьевой воды, чтобы при необходимости умыть лицо, вымыть руки, носить свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь. Голову необходимо защищать от прямых солнечных лучей головным убором: шляпой, платком, косынкой, панамой.-0-