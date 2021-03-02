2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирован порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2021 года №122, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, установлено, что при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований: собственнику следует сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и регистрационные знаки либо документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку. Третье основание - в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета транспортного средства возможно после установления его идентификационного номера.

Также документом корректируются вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-