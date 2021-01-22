В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законом от 11 декабря 2020 года №94-З, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, внесены изменения в законы "О здравоохранении" и "Об оказании психологической помощи", сообщает БЕЛТА.

Среди основных новаций - введение нового вида экспертизы (экспертизы качества медицинской помощи), расширение возможностей использования отделений дневного пребывания, закрепление возможности назначения пациентам контролируемого лечения (назначается при определенных заболеваниях и заключается в регулярной выдаче лекарственных препаратов в стационарных или амбулаторных условиях под наблюдением медицинских работников).

Вводится медицинская аккредитация госорганизаций здравоохранения, которая будет проводиться по условиям и видам оказания медицинской помощи, закрепляется правовой механизм государственного социального заказа в области здравоохранения. В обновленном законе появилось определение университетской клиники - это учреждение, которое совмещает медицинскую деятельность в качестве больничной организации с участием в реализации образовательных программ. За медицинскими работниками закреплено право на обоснованный профессиональный риск.

Кроме того, вводятся термины "электронный медицинский документ", "электронная медицинская карта пациента". Законом регулируются отношения по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения, оказанию медицинской помощи, медицинскому наблюдению и проведению медицинских экспертиз с применением телемедицинских технологий.

Как отметили в Минздраве, принятие закона позволит создать дополнительные условия для дальнейшего повышения уровня защиты здоровья населения, улучшения качества и доступности медицинской помощи.

Основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.-0-