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30 ноября 2020, 18:41

В Беларуси следует отменить уголовную ответственность за передачу ВИЧ-инфекции - эксперт

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси стоит уходить от криминализации передачи ВИЧ-инфекции, заявил журналистам доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, стоит говорить о том, что уголовная ответственность за заражение должна быть отменена полностью. Во-первых, сейчас, когда люди с ВИЧ принимают антиретровирусную терапию, они перестают быть заразными при половых контактах. Во-вторых, эпидемиологически эта уголовная ответственность ни в одном регионе мира не показала эффективность в предотвращении распространения ВИЧ-инфекции", - сказал Николай Голобородько.

Более того, профилактика должна строиться на сугубо индивидуальном подходе, уверен доцент кафедры. Эффективнее всего работать над формированием безопасного поведения у каждого человека, ведь риск заразиться не зависит от того, принадлежит он к ключевой группе или нет.

Два года назад на тематическом европейском конгрессе группа экспертов, возглавляемая Франсуазой Барре-Синусси - одной из первооткрывательниц вируса, которая за это получила Нобелевскую премию, - приняла программный документ, призывающий страны уходить от криминализации передачи ВИЧ-инфекции.

Проведенные несколько лет назад исследования показали: в парах, где один партнер ВИЧ-положительный, а второй ВИЧ-отрицательный, даже при незащищенных половых контактах риск передачи вируса практически равен нулю в том случае, если первый получает антиретровирусную терапию и имеет неопределяемую вирусную нагрузку.

Николай Голобородько отметил, что современная антиретровирусная терапия перевела ВИЧ-инфекцию в разряд хронических контролируемых заболеваний, поэтому продолжительность жизни людей с ВИЧ растет. В связи с этим во всем мире, в том числе в Беларуси, очень много говорят о качестве жизни людей с ВИЧ и работают над его повышением. Все актуальнее вопросы соматического здоровья: наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, проблем с костной тканью.-0-

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