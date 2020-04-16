16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сняли проморолик о гастрономическом туризме, он доступен на сайте Национального агентства по туризму, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора НАТ Елена Лихимович.

"По заказу Национального агентства по туризму были отсняты четыре тематических видеоролика о туризме в Беларуси. Их начинали снимать в прошлом году, заканчивали работу над ними в 2020 году. Первым мы представляем видеоролик о гастрономическом туризме. Позже презентуем ролики по экологическому, культурно-познавательному туризму и сити-брейкам (там будет рассказываться о возможностях короткого отдыха в Минске и областных центрах)", - отметила Елена Лихимович.

В проморолике о гастрономическом туризме в кадре появляются картофельные дольки с лисичками, печисто с соусом из лесных орехов, хворост, драники, мачанка, полендвица, мороженое из васильков, березовик.

Ролики будут на русском и английском языках. Продолжительность видео - около трех минут, есть также их короткие 30-секундные версии.

Нацагентство по туризму планирует показывать проморолики на белорусском телевидении и передать их в загранучреждения. Видео будут использовать для продвижения страны на туристических выставках, когда они возобновятся, презентациях и семинарах.-0-