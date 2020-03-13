В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев

13 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется тенденция по снижению уровня преступности. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом продолжается тенденция снижения преступности. Меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений, а самое главное - меньше граждан погибло и ранено в результате криминальных деяний. Это основные положительные тенденции", - подчеркнул министр.

По данным МВД за прошлый год, в структуре преступности преобладали менее тяжкие (67,6%) и не представляющие большой общественной опасности (почти 21%) уголовно наказуемые деяния. Снизился уровень рецидивной преступности (минус 5,2% к 2018 году). В результате криминальных деяний погибли 746 человек (в 2018-м - 790), ранены 214 (221).

Вместе с тем министр обратил внимание на рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 12,6% по сравнению с 2018 годом), увеличение количество краж и хулиганских действий в общественных местах.

Что касается молодежной, подростковой среды, то в целом число преступлений снижается, за исключением одной сферы - незаконного оборота наркотиков. Вовлечение в это молодежи стало одной из причин негативной динамики подростковой преступности (плюс 5% к уровню 2018 года). В государстве меняется подход к наказанию лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков - смягчается наказание для тех, кто болен, является наркозависимым, и одновременно ужесточается для тех, кто распространяет наркотики, организует их сбыт.-0-

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Караев объяснил, почему на две недели ограничил контакты и был под медицинским наблюдением Министр обратил внимание, что в сложившейся ситуации каждый гражданин должен особо внимательно относиться к своему здоровью, придерживаться ответственного поведения по отношению к окружающим. Пример такого поведения Юрий Караев продемонстрировал лично.