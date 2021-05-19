В Беларуси создадут фонд молодежных инициатив

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации будет курировать создание фонда молодежных инициатив для формирования позитивной картины мира подрастающего поколения и противодействия деструктивным Telegram-каналам. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Петришенко, выступая перед парламентариями с докладом о развитии социальной сферы Республики Беларусь, отметил недостаточную работу государственных органов в интернете, социальных сетях, особенно с молодежью. Необходимо наполнить социальные сети позитивной информацией. Для этого создается фонд молодежных инициатив.
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