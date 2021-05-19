Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы - Петришенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
"В основе этого лежат базовые принципы выстроенной главой государства политики, ориентированной на конкретного человека, его нужды и интересы. В рамках выполнения стоящих перед социальным блоком правительства задач основные усилия сконцентрированы на достижении доведенных показателей социально-экономического развития, безусловного обеспечения наших стратегических приоритетов, направленных на укрепление человеческого капитала", - сказал Игорь Петришенко.
По его словам, целевой ориентир проводимой государственной политики остается неизменным и направленным на обеспечение всем гражданам страны достойного уровня и качества жизни. "Главная задача текущего периода - не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения, объема и доступности гарантированных государством услуг", - отметил вице-премьер.
Игорь Петришенко подчеркнул, что в стране своевременно и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. В отраслях социальной сферы не допущено задолженности по заработной плате.-0-
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