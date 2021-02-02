В Беларуси создан государственный стандартный образец белизны муки

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном институте метрологии разработаны государственные стандартные образцы (ГСО) показателя белизны муки и содержания массовой доли влаги в ячмене и пшеничной муке, сообщили БЕЛТА в институте.

Как отметили в БелГИМ, создание и внедрение экспресс-методов контроля качества зерна и муки (содержание белка, активных ферментов, белизны и др.) имеют важное значение для пищевой промышленности.

Белизна - один из основных показателей, характеризующих сорт муки и ее потребительские качества. Единство измерений показателя белизны муки обеспечивается применением контрольных проб муки высшего, первого и второго сортов. Этот метод даст возможность исключить претензии потребителя к качеству муки.

Государственный стандартный образец показателя белизны представляет собой муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, расфасованную по 0,3 кг и герметично упакованную в полиэтиленовую влагонепроницаемую емкость. ГСО содержания массовой доли влаги в ячмене - это сыпучий материал цельного зерна (ячмень), в муке - сыпучий материал продукта переработки пшеницы (пшеничная мука).-0-