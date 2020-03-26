В Беларуси создан открытый клуб "Парламентский меридиан"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан общественный совет при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей - "Открытый парламентский клуб "Парламентский меридиан", передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под учредительными документами поставили председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных и председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

В состав клуба входят члены Постоянной комиссии и представители Белорусского союза журналистов. Его мероприятия будут открыты для участия депутатов, ученых, аналитиков, журналистов.

Главная цель клуба - создание дискуссионной площадки для анализа текущей геополитической ситуации и выработки сценариев будущего в контексте политического и социально-экономического развития Беларуси. Его задачи - взаимодействие депутатского корпуса и экспертного сообщества, стратегическое планирование международной деятельности Палаты представителей, упрочение деловых связей депутатского корпуса и представителей медиасферы, повышение информированности депутатов и общества о происходящих в мире геополитических процессах.

"На мой взгляд, нам крайне важно определиться с основными понятиями и основными смыслами, а именно: какое общество мы создаем, по каким моделям и направлениям будет развиваться наша страна, с какими проблемами и вызовами можем сталкиваться на этом пути, - сказал Андрей Савиных. - Нам необходима площадка, на которой мы сможем свободно все это обсуждать. Думаю, что это очень уместная и своевременная инициатива".

Как подчеркнул Андрей Кривошеев, белорусский парламент - это место для дискуссий, и журналисты рады в них участвовать."Во-первых, в союзе много практикующих журналистов. Для них принципиально важно понимать, в каких направлениях развивается белорусская парламентская дипломатия. Во-вторых, на полях БСЖ создано и создается несколько журналистских клубов, в частности с Россией, Китаем, ведутся переговоры с Казахстаном и Турцией. Безусловно, нам журналистам не хватает иногда опыта и глубины понимания внутренней повестки в этих странах. И здесь мы будем опираться в том числе на опыт парламентариев, - отметил председатель правления союза. - В-третьих, рассчитываем стать еще одним мостиком между депутатами и нашими зрителями, слушателями, читателями для того, чтобы еще более интенсивно и продуктивно доносить их запросы до парламентариев".

Как добавил Андрей Савиных, первое заседание открытого парламентского клуба должно пройти в начале лета. "Этот клуб должен объединять людей, которые готовы спорить, обсуждать сложные вопросы в интересах выработки общего мнения и общей стратегии для развития нашей страны", - заявил он.-0-