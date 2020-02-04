В Беларуси создана рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по недопущению завоза коронавируса в страну. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В правительстве сегодня состоялось совещание по ситуации с коронавирусом. "Создана межведомственная группа во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым. Сопредседатели - министр здравоохранения и министр по чрезвычайным ситуациям. Цель - обеспечить максимально эффективное взаимодействие различных госорганов для недопущения завоза данного вируса в страну и локализации, если такой пациент в нашу страну все-таки попадет. На данный момент ни одного заболевшего и ни одного случая завоза коронавируса в Беларусь не выявлено", - сказал Владимир Караник.

По его словам, 48 пациентов, которые были в Китае в последние три недели, обратились к врачам с признаками вирусной инфекции. Расширенные лабораторные исследования не подтвердили наличие коронавируса. Были выявлены вирусы гриппа, риновирусы и другие респираторные вирусы, которые являются обычными для Беларуси.

Из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля были эвакуированы пять белорусских граждан. При поддержке казахской стороны они доставлены в Нур-Султан, где находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице и останутся там до снятия карантина. По информации Минздрава, все чувствуют себя удовлетворительно, без признаков болезни. Сегодня казахская сторона планировала передать им сим-карты и средства мобильной связи.

Появилась также информация о том, что еще 10 граждан Беларуси эвакуируют из Китая в Тюменскую область России. "Мы находимся в постоянном контакте с представителями России. После эвакуации в Тюмень будет приниматься решение, в каких лечебных либо профилактических учреждениях они будут размещены. Все эти граждане без признаков инфекционного процесса, оставаться там они будут на время инкубационного периода (14 дней). Когда будет понятно, где они разместились, с ними наладят связь сотрудники консульских отделов либо белорусского посольства", - отметил министр.

"Не очень много наших граждан находится в Китае. Но получено подтверждение от правительств Казахстана и России, что если они выразят желание эвакуироваться, им будут предоставлены места в казахских или российских самолетах", - подчеркнул Владимир Караник.

Министр также обратил внимание на то, что Беларусь планирует отправить в КНР еще один борт с гуманитарной помощью. Там будут средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства отечественного производства.

Как сообщалось, в Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. Минздрав рекомендует воздержаться от посещения КНР. В пунктах пропуска на государственной границе проводится усиленный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В 23 пунктах пропуска организован забор материала для лабораторного обследования граждан, прибывающих из КНР. В Национальном аэропорту Минск обеспечено проведение двойного санитарно-карантинного контроля.-0-