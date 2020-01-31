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31 января 2020, 15:53

В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана отечественная система противодействия атакам беспилотников. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор ОАО "АГАТ — системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" Геннадий Казаков, председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Андрей Равков
Директор ОАО "АГАТ — системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" Геннадий Казаков, председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Андрей Равков

Подводя итоги 2019 года, глава Госкомвоенпрома отметил прорывные результаты, достигнутые ведомством. "В республике создана отечественная комплексная система противодействия атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов - это сейчас одна из самых больших угроз как в военном смысле, так и в защите объектов критической инфраструктуры", - сказал он. При этом оптимально применять белорусских боевых роботов с огневыми средствами именно в комплексной системе защиты от малоразмерных летательных аппаратов.

Средства по борьбе с беспилотниками выпускает белорусское предприятие "КБ Радар", они вызывают большой интерес. "По мировым прогнозам, рынок защиты от беспилотных летательных аппаратов составляет около $2 млрд. И на этом поле работают самые известные мировые фирмы, в числе которых "КБ Радар", - добавил Роман Головченко. Большое количество техники поставлено уже на вооружение белорусской армии, активно реализуются экспортные контракты.

"Всем, кто следит за современной политикой, понятно, что разворот происходит в стороны так называемых высокотехнологичных войн. В случае возникновения конфликтов высокой интенсивности боевые операции будут вестись во всех средах: на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Поэтому возникает ситуация, при которой предполагается, что основным фактором воздействия будет нанесение массированных ракетно-авиационных ударов вкупе с масштабным радиоэлектронным подавлением. И на первое место выходит ситуационная осведомленность, возможность приема и передачи больших массивов информации, в реальном масштабе времени использование ее во всех сферах управления", - рассказал Роман Головченко.

Роман Головченко
Роман Головченко

Перед разработчиками военной техники стоят очень важные задачи: обеспечить возможность работы в едином информационно-коммуникационном пространстве, прием и передачу больших объемов данных, гарантировать работу в условиях массированного радиоэлектронного воздействия. При этом нужно обеспечивать и своевременное обнаружение целей, их сопровождение, мониторинг, применение вспомогательных боевых систем.

Сегодня под руководством председателя Госкомвоенпрома на базе ОАО "АГАТ-системы управления" проходит заседание коллегии. На ней подводятся итоги деятельности за 2019 год Госкомвоенпрома и организаций, входящих в его систему. Определены меры и поставлены задачи по обеспечению их стабильного развития в 2020 году.

Генеральный директор "Агат – электромеханический завод" Николай Балигатов
Генеральный директор "Агат – электромеханический завод" Николай Балигатов

В мероприятии участвуют госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр обороны Виктор Хренин, представители взаимодействующих госорганов, начальники структурных подразделений центрального аппарата Госкомвоенпрома, руководители организаций системы ведомства.

Во время коллегии прошла выставка разработок, произведенных организациями в 2018-2019 годах. Продемонстрированы опытные, макетные и натурные образцы, поступающие или планируемые к поступлению в Вооруженные Силы и подразделения министерств и ведомств силового блока, а также имеющие экспортный потенциал. Представлено около 160 образцов продукции военного и двойного назначения. Среди них системы огневого поражения, роботизированные комплексы, легкое стрелковое оружие, колесная легкобронированная техника различной комплектации, передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию применению беспилотных летательных аппаратов.

Буллпап-карабин VSK-100BP
Буллпап-карабин VSK-100BP

Инженер Антон Кривицкий и замдиректора по ВЭД Анатолий Костеев
Инженер Антон Кривицкий и замдиректора по ВЭД Анатолий Костеев

В числе новинок станции спутниковой связи семейства "Восход", беспилотные авиационные комплексы "Квадро 1400" и "Барражирующая труба" в ударном варианте, боевая машина РСЗО "Флейта" на базе бронеавтомобиля "Асилак" SHTS и пункт управления на базе машины "Асилак" АРС-6. Демонстрировались комплекс радиомониторинга и радиолокации "Купол", мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона "Волар", радиостанция КВ диапазона Р-181-100ВК и полевой коммутатор "Корунд-П" (П-195П), трицикл, система мониторинга концентрации СО, CO2 и CН4 в критичных точках на борту автомобиля и другое.

Реактивная система залпового огня "Флейта"
Реактивная система залпового огня "Флейта"

Подвижная оконечная станция спутниковой связи "Восход"
Подвижная оконечная станция спутниковой связи "Восход"

Объем производства в 2019 году промышленной продукции в системе Госкомвоенпрома достиг исторического максимума для ведомства - Br1,4 млрд (109,3% к уровню 2018 года). Оборонный сектор белорусской экономики поставил на вооружение 11 образцов вооружения и военной техники, не считая их модификаций. Деятельность оборонных предприятий в 2019 году способствовала постановке в Вооруженные Силы Беларуси около 1,1 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставлены в войска около 12 тыс. единиц средств индивидуальной защиты военнослужащих.-0-

Оператор лазерных установок Владимир Шаповалов
Оператор лазерных установок Владимир Шаповалов

Токарь Владимир Филиппович
Токарь Владимир Филиппович

Исполняющий обязанности начальника слесарного цеха Михаил Прокопенко
Исполняющий обязанности начальника слесарного цеха Михаил Прокопенко

Слесарь механо-сборочных работ Николай Гиро
Слесарь механо-сборочных работ Николай Гиро

Маляр Акмал Соловьев
Маляр Акмал Соловьев

Фото Рамиля Насибулина

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Объем производства в 2019 году промышленной продукции в системе Госкомвоенпрома достиг исторического максимума для ведомства - Br1,4 млрд (109,3% по отношению к 2018 году).

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