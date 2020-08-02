В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей, заявила корреспонденту БЕЛТА многодетная мама, участница финала семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2020" Валерия Шипкова.

"Государство создало все условия для того, чтобы мы, матери, могли рожать и растить детей в мирной стране. Многодетные семьи у нас приветствуются, и для них предусмотрено много привилегий. Лично наша семья построила квартиру по льготному кредиту. На детей я получаю хорошее пособие. Но самое главное - каждая семья прежде всего должна рассчитывать на свои силы, трудиться, а не думать, что государство нам что-то должно", - сказала многодетная мама.

Семья Шипковых воспитывает четверых детей и ожидает пополнение. "Я сама из многодетной семьи, поэтому мне всегда хотелось иметь много детей. Мне кажется, что пять детей - это вполне нормально. Можно потянуть. Муж работает, помогает по хозяйству. У нас большое хозяйство, и мы детей приучаем трудиться на земле, любить свою малую родину и свою страну. У нас в семье, как и в стране, все стабильно, мы ни разу не пожалели и даже не задумались о том, что можно было иметь меньше детей. Мы все друг друга любим и поддерживаем", - отметила она.

По словам Валерии, вместе с мужем она обязательно выполнит свой гражданский долг и проголосует на выборах. "Я внимательно изучила информацию о всех кандидатах и в очередной раз убедилась в своем выборе. Я буду голосовать за стабильность, будущее своих детей, за уверенность в завтрашнем дне", - добавила многодетная мама.-0-