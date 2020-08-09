В Беларуси созданы все возможности для волеизъявления граждан - наблюдатель от СНГ

9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Все возможности для волеизъявления граждан в Беларуси созданы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал российский наблюдатель от миссии СНГ Павел Дьячков.
Наблюдатель работает в Беларуси с 7 августа. "Объехал несколько десятков участков. Общаемся с представителями комиссий, наблюдателями. В целом все говорят, что ситуация спокойная: никаких нарушений и провокаций замечено не было. Выборы проходят на высоком уровне, члены избиркомов работают профессионально", - сказал Павел Дьячков.
"Если какие-то вопросы у людей возникали, им представители избиркомов помогали. Заметили, что у вас есть лупы и трафареты для слабовидящих. Такой ваш опыт, возможно, будем перенимать для выборов в России", - подчеркнул Павел Дьячков.
Еще один наблюдатель от СНГ Александр Серавин добавил, что выборы в Беларуси проходят в домашней атмосфере. "Хотелось бы, чтобы у вас все прошло максимально легитимно", - добавил он.
Сегодня российские наблюдатели будут следить за голосованием на участках в Витебске и Орше.
По информации ЦИК, в Витебской области в дни досрочного голосования явка составила 39,34%. В уточненных списках избирателей по области числятся более 848 тыс. человек. Следить за выборами непосредственно на участках для голосования сегодня в регионе будут около 5,1 тыс. аккредитованных наблюдателей.-0-