В Беларуси стартовал патриотический проект "Память сердца"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический проект "Память сердца" стартовал сегодня в Дятловском районе Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"75 лет назад наши прадеды подарили нам Победу. Война затронула каждую белорусскую семью. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. И наша задача - не дать переписать историю тех героических событий, сохранить эту память в сердце и передать нашим детям, - отметила секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич. - В этом году у нас прошел яркий проект "Беларусь помнит", когда молодежь изучала героические истории своих прадедушек и прабабушек. Также прошел молодежный проект "Поезд #Беларусь. Моладзь. Натхненне", когда на протяжении семи дней более 90 молодых людей проехали по знаковым местам Беларуси и провезли с собой полотнище "Беларусь помнит". Участники этого проекта были горды тем, что прикоснулись к этому полотнищу и узнали про героев своей страны. Я убеждена, что такие акции должны проходить как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Ведь нам действительно есть чем гордиться".

По словам Юлии Зинкевич, проект "Память сердца" - еще одно свидетельство того, что белорусская молодежь знает и помнит о подвиге своих прадедов в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в Дятловской районной библиотеке прошел открытый диалог. Молодежь также приняла участие в молодежном автопробеге по маршруту Дятлово - деревня Котьки (в трех братских могилах покоятся почти 8 тыс. расстрелянных 13 декабря 1942 года евреев) - деревня Курпеши (в братской могиле захоронено 2800 евреев). У обелиска, установленного в лесном массиве неподалеку от деревни Курпеши, был организован митинг-реквием. Здесь молодежь возложила цветы к обелиску и сложила из зажженных лампад композицию "Память сердца".

"Этот проект объединяет молодежь, которая помнит и чтит историю своей страны. Сегодня каждый молодой человек должен понимать, что героизация нацизма - это попытка разобщить белорусов, вернуться в то, от чего мы ушли 75 лет назад. Мы сохранили страну. Безусловно, только сохраняя и чтя память о нашем героическом прошлом, мы можем строить будущее Беларуси", - рассказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич.

Мероприятия проекта "Память сердца" пройдут во всех регионах Беларуси по 24 декабря. В памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти в форме названия нового патриотического проекта. Тематике сохранения исторической памяти будут посвящены и диалоги поколений. Во время работы этих коммуникационных площадок планируется обсудить вопросы патриотического воспитания молодежи.

Перед войной в Дятлово проживали 4,5 тыс. евреев - почти 70% местного населения. В 1939-1941 годах в город прибыло множество еврейских беженцев из западной и центральной Польши, захваченной гитлеровской Германией. К июню 1941 года еврейское население Дятлово возросло более чем до 5 тыс. человек. Местечко находилось под немецкой оккупацией три года - с 30 июня 1941-го до 9 июля 1944-го. Всего за время оккупации гитлеровцы замучили и убили в Дятлово 3,5 тыс. евреев. Несколько сотен смогли спастись, многие из них дожили до освобождения в семейном партизанском лагере.-0-

Фото Леонида Щеглова, ЦК "БРСМ"