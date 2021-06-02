В Беларуси стартовала акция спасателей и молодежи "Летний патруль"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная республиканская молодежная акция Белорусского республиканского союза молодежи и Министерства по чрезвычайным ситуациям "Летний патруль" стартовала во всех регионах страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Участники молодежного правоохранительного движения БРСМ (МООП) под патронатом и совместно с работниками подразделений МЧС и Белорусского республиканского общества спасания на водах в каникулярный период поучаствуют в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение несчастных случаев на воде, а также пожаров в лесопарковых зонах. Только в июне запланировано более 240 совместных рейдов", - рассказала Александра Гончарова.

Акция "Летний патруль" продлится по 31 августа. Планируется проведение информационно-разъяснительной работы, раздача листовок о правилах безопасности на водных объектах, купании в местах неорганизованного отдыха, бережного отношения к лесным ресурсам.

Проект реализуется с 2015 года в рамках соглашения БРСМ и МЧС. Он способствует повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи.-0-