В Беларуси стартовала благотворительная акция "Наши сердца - детям"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд дал старт благотворительной акции "Наши сердца - детям". Проект открыл большой праздник "Калядки в Купаловом доме", передает корреспондент БЕЛТА.

В Государственном литературном музее Янки Купалы собрались 50 детей-сирот из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей, юные минчане из приемных и многодетных семей. Для них сотрудники музея подготовили оригинальную авторскую программу. Дети также посмотрят кукольный спектакль "В поисках Снегурочки" и, конечно, получат подарки от Деда Мороза.

"Накануне Нового года и Рождества Белорусский детский фонд традиционно проводит благотворительную акцию "Наши сердца - детям" в рамках республиканской акции "Наши дети", в нынешнем году - в 28-й раз. Все эти годы мы поздравляем детей с такими замечательными праздниками. Сегодня будет интересно не только детям, но и взрослым, ведь мы окунемся в атмосферу того, как встречали Рождество в Беларуси еще сто лет назад. Кроме того, для 40 детей из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей праздники продолжатся двухдневной экскурсионно-познавательной поездкой в Брест и поместье Деда Мороза в Беловежской пуще", - рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

В Минске благотворительная акция продлится в детских отделениях больниц города. Так, 19 декабря праздник будет организован в Республиканском детском кардиологическом центре РНПЦ "Кардиология", 20 декабря волонтеры отправятся в детское ожоговое отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи, 26 декабря - в детское отделение РНПЦ психического здоровья, 27 декабря - в детское травматологическое отделение 6-й городской клинической больницы и другие. Благотворительные праздники состоятся при участии волонтерских клубов "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств, "Милосердие" Белорусского государственного педагогического университета, вокально-театральной студии "Ле-Мари".

"Всем, конечно, хочется встретить Рождество и Новый год в кругу семьи, но, к сожалению, болезнь не спрашивает. Мы никогда не остаемся равнодушными и традиционно посещаем детей, которые проходят лечение. Они ждут сюрпризов, и нам в этом помогают волонтеры. Самое главное для детей - это внимание, особенно в праздничные дни. Мы хотим создать для них этот праздник и вручить подарки", - отметила Ирина Чернякова.-0-