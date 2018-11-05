В Беларуси стартовали областные этапы республиканского конкурса "Студент года"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартовали областные этапы республиканского конкурса "Студент года", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"Первыми областные этапы принимают Минск и Витебск, далее подключатся остальные регионы. Республиканский этап планируется провести 21 ноября в Минском городском дворце культуры. В нем примут участие по одному победителю от каждой из областей и четыре от Минска. В конкурсе состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Предпочтения отдается молодым людям, которые ведут активную научную, творческую, спортивную и общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8,0", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, для участников подготовлены четыре основные конкурсные испытания. "В частности, каждый из них должен представить себя в любой творческой форме в испытании "Будем знакомы". Здесь будет оцениваться уровень сценической культуры, оригинальный подход, раскрытие темы, артистизм и допускается участие группы поддержки до шести человек. Следующий конкурс ораторского мастерства "#ВПрофессии" позволит представить свою будущую специальность. Студентов также ожидает интеллектуальный конкурс, где вопросы участникам будет задавать не жюри, а финалисты "Студента года" прошлых лет. Под девизом "Моя малая родина" пройдет творческий конкурс, который позволит, используя различные художественные формы и жанры, раскрыть таланты молодых людей", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, пройдет конкурс видеороликов "Я - студент!". Он будет оцениваться заочно интернет-пользователями. "Видеоролики будут размещаться на сайте brsm.by и в наших группах в социальных сетях не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения финального тура конкурса для организации интернет-голосования. По итогам определится победитель в номинации "Студент года ONLINE". Обладателем этого титула становится участник, набравший наибольшее количество голосов в процессе онлайн-голосования", - уточнила Юлия Зинкевич.

Основные задачи республиканского конкурса "Студент года" - развитие творческого потенциала молодежи, совершенствование программ подготовки лидеров из числа студенческой молодежи, поддержка социально значимой деятельности, повышение престижа знаний и популяризация профессий. -0-

На фото: в Доме культуры Витебской государственной академии ветеринарной медицины состоялся областной тур республиканского конкурса "Студент года - 2018". В интеллектуальных и творческих конкурсах приняли участие 6 лучших студентов Витебской области. Победительницей конкурса стала студентка 3 курса финансово-экономического факультета Полоцкого государственного университета Мария Савченко. Фото Александра Хитрова