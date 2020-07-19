В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в резервные дни стартует сегодня в Беларуси. Испытание планируют сдавать 1335 человек - те, кто по уважительной причине не смогли его пройти в основной день. При этом комиссия рассматривала каждый случай индивидуально, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый резервный день сдавать ЦТ будут 711 абитуриентов. "По предметам лидируют математика и русский язык, на которые зарегистрировано 158 и 155 абитуриентов соответственно, - рассказала заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович. - Заявлены практически все предметы. В первый день централизованного тестирования в резервные дни из иностранных языков не будут сдаваться испанский и французский, а также география и всемирная история".

ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни, всего их шесть. Тестирование пройдет на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-

ЦТ в резервные дни планируют проходить более 1,3 тыс. абитуриентов К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать.