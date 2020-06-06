В Беларуси третьих и последующих детей с вводом программы семейного капитала родилось на 40% больше

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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты программы семейного капитала 2015-2019 годов доказали ее эффективность: число семей, в которых родились третьи и последующие дети, увеличилось на 40% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Тогда семейный капитал назначался в виде единовременной безналичной выплаты в размере $10 тыс. при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. С 1 января текущего года программа семейного капитала продлена на новый пятилетний срок - по 31 декабря 2024 года включительно. Размер семейного капитала установлен в белорусских рублях (теперь это Br22,5 тыс.) с последующей ежегодной индексацией. Основная новация программы - расширение направлений досрочного использования семейного капитала: на улучшение жилищных условий нуждающимся, получение услуг в сфере здравоохранения и образования. Эта норма распространяется в том числе на капитал, назначенный по программе 2015-2019 годов. Правом досрочного использования воспользовались уже более 14 тыс. многодетных семей. Более 14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом По данным на 1 июня, для многодетных семей открыто более 84 тыс. депозитных счетов "Семейный капитал". Из них по программе 2015-2019 годов - 81,7 тыс. счетов на сумму $817,21 млн. По данным на 1 июня, для многодетных семей открыто 84,3 тыс. депозитных счетов "Семейный капитал". Всего в стране проживают более 108 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 354 тыс. детей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!