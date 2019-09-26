В Беларуси уделяется серьезное внимание поддержке общественных организаций - Кочанова

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в преддверии Дня пожилых людей встретилась с активом Белорусского общественного объединения ветеранов. Она подчеркнула, что в Беларуси уделяется серьезное внимание поддержке общественных организаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители организации рассказали о знаковых проектах, которые реализованы в областях и районах к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, о помощи одиноким пожилым гражданам, патриотическом воспитании молодежи.

"Хочу поблагодарить вас за работу, - отметила Наталья Кочанова. - Все направления вашей деятельности значимы. На съезде профсоюзов Президент четко сказал, что общественные организации - та опора, на которой держится государство. Профсоюзные, ветеранские, молодежные, женские и другие объединения работают во благо страны, народа".

По мнению главы Администрации, важно, чтобы люди, которые вышли на пенсию, не оставались в стороне от происходящих событий, продолжали активную деятельность. А это возможно в том числе через участие в инициативах общественных объединений.

По словам Натальи Кочановой, особенно значимо то, что ветераны могут на примере своей непростой жизни показать молодежи, насколько нужно ценить мир, спокойствие и то, чего удалось добиться за годы независимости.

"Сегодня мы по праву можем гордиться своей страной. И мое заветное желание - не как должностного лица, а как женщины, матери, бабушки: чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу я. У нас есть все возможности для реализации", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Также она обратила внимание на то, что все проблемные вопросы находятся на контроле. Ежегодно в Администрацию Президента приходит около 25 тыс. обращений. "Президент не раз повторял, что главное - справедливость во всем, справедливое отношение к людям", - отметила Наталья Кочанова и попросила представителей ветеранских организаций сообщать о недоработках местных властей.

"Люди пишут, ищут помощи и поддержки у Президента, но ведь есть масса руководителей на местах, которые могут и должны решать вопросы. Если вы это видите, своевременно информируйте", - добавила глава Администрации.

В целом Наталья Кочанова подчеркнула, что в Беларуси выстроена действенная система социальной поддержки ветеранов и пожилых людей.

Отдельно была затронута тема предстоящей электоральной кампании. Традиционно Белорусское общественное объединение ветеранов принимает активное участие в выборах, выдвигает своих представителей в избирательные комиссии. "Это важное политическое мероприятие. Необходимо сформировать действенный парламент, который будет выполнять поставленные задачи. Та активность, которая есть у людей старшего поколения, дорогого стоит. Этот запал они должны передать молодежи", - отметила глава Администрации Президента.

Белорусское общественное объединение ветеранов (БООВ) объединяет в своих рядах около 2,5 млн ветеранов войны и труда. В его составе шесть областных, Минская городская (на правах областной), 11 отраслевых, 12 городских, 141 районная и 6055 первичных ветеранских организаций.-0-