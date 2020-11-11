В Беларуси урегулируют деятельность гаражных кооперативов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание по вопросам правового регулирования деятельности гаражных кооперативов и использования индивидуальных гаражей в гаражных массивах прошло сегодня под руководством заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В адрес депутатов Палаты представителей поступают многочисленные обращения избирателей, свидетельствующие о накопившихся трудноразрешимых вопросах в сфере деятельности гаражных кооперативов.

"Депутаты готовы активно включиться в работу, потому что здесь, с одной стороны, есть проблемы, которые поднимают граждане. С другой стороны, местные органы власти не имеют соответствующих эффективных рычагов для того, чтобы их разрешать на местах", - отметил Валерий Мицкевич.

В частности, действующим законодательством не предусмотрена примерная или типовая форма устава гаражного кооператива, что приводит в дальнейшем к нарушениям. При этом, с одной стороны, возникают проблемы с принятием управленческих решений - граждане жалуются на действия председателей, просят провести проверку легитимности органов управления. А с другой стороны, не все владельцы или пользователи гаражей вступают в кооператив, соответственно, не уплачивают взносы. Парламентарии уверены, что утверждение примерной или типовой формы устава, упростит создание и деятельность кооператива, будет стимулировать граждан на вступление в кооператив, усилит защиту прав добросовестных владельцев гаражей, а также отрегулирует деятельность гаражных объединений.

Кроме того, требует совершенствования порядок возмещения кооперативу гражданами - не членами кооператива - уплаченных земельного налога и налога на недвижимость, расходов, связанных с эксплуатацией общего имущества.

Невозмещение этих налогов и расходов, неуплата членских взносов ведут к проблемам, связанным с обеспечением соблюдения санитарных и противопожарных норм, правил благоустройства территории. Депутаты предлагают закрепить в законодательстве предельные сроки внесения соответствующих взносов. В настоящий момент такие сроки не установлены.

"В связи с большим количеством гаражей, которые длительное время не используются их владельцами или находятся в аварийном состоянии, отдельно можно выделить проблему правонарушений, совершаемых в гаражном секторе, в том числе осуществление незаконной предпринимательской деятельности", - сказал зампредседателя Палаты представителей. Остро стоит проблема с определением собственников бесхозяйных гаражей. В частности, имеются случаи, когда граждане после смерти владельца гаража по разным причинам не регистрируют право собственности. Председатели гаражных кооперативов поднимали вопрос о возможном закреплении на законодательном уровне положения о необходимости предоставления соответствующими государственными органами кооперативу сведений о смерти владельца гаража, признании его недееспособным.

На наличие многих проблемных вопросов в этой сфере обращают внимание и местные исполнительные и распорядительные, а также контролирующие органы. Как показывает практика, правовые отношения в гаражных кооперативах регулируются рядом нормативных актов, некоторые из которых носят устаревший характер и не решают целый ряд возникающих трудностей. При этом существуют проблемы, не урегулированные на законодательном уровне. Такая ситуация способствует возникновению многочисленных и длительных конфликтов, что приводит к многократным, дублирующим друг друга обращениям в органы внутренних дел, прокуратуры и суды.

По инициативе депутатов Палаты представителей правительство с привлечением широкого круга специалистов заинтересованных государственных органов и общественности проводит работу по оптимизации и совершенствованию действующих нормативных актов о гаражных кооперативах. "Мы предлагаем создать межведомственную группу, куда готовы войти депутаты Палаты представителей, и весь этот перечень вопросов отработать, подготовить соответствующие проекты правового регулирования", - добавил Валерий Мицкевич.-0-