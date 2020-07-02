В Беларуси установили периодичность работ по уборке подъездов

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установили перечень работ по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и периодичность их выполнения. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 12 июня 2020 года №7, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу сухая уборка вспомогательных помещений от мусора на первых этажах (первой остановочной площадки лифта) и кабин лифтов будет осуществляться не реже двух раз в неделю. Сухая уборка вспомогательных помещений, кроме технических, от мусора в домах без лифтов будет выполняться не менее одного раза в неделю, а в жилых домах с лифтами - не реже двух раз в месяц. Мыть вспомогательные помещения, кроме технических, в домах без лифтов будут не менее двух раз в месяц, а в домах с лифтами - не менее одного раза в месяц. Кабины лифтов будут мыть не реже одного раза в месяц.

Протирать стены, двери, плафоны и отопительные приборы влажной тряпкой, а также обметать пыль с потолков нужно один раз в год. Уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа и других техпомещений также будет проводиться не реже одного раза в год. С такой же периодичностью будут мыть окна в подъездах, а очищать доску объявлений планируется один раз в неделю.

Дезинфекция, дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов) будут проводиться по мере необходимости.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-