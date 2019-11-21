21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой. Норма направлена на повышение безопасности зданий, сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай.

По его словам, в настоящее время этот вопрос не урегулирован. Зачастую собственники квартир при ремонте помещений устанавливают перегородки без учета их влияния на конструкции дома, фундамент, плиты перекрытий. "Мы возвращаем минимальные требования", - отметил он.

В пример специалист привел зарубежный опыт, когда в проект вносятся все необходимые решения, а при покупке будущие новоселы отказываются от отдельных элементов. При этом несущая способность рассчитывается при полном комплекте перегородок. Проектировщик понимает, как перераспределяется нагрузка и можно ли принять отказ.

В частности, будет ограничена площадь квартир-студий (не более 50 кв.м). Определен минимум проводимых работ: устройство стояка канализации, оборудование сантехникой ванной и туалета, разводка проводки (без подключения конкретных приборов).

По словам Игоря Лишая, сейчас на рынке представлены в том числе квартиры со свободной планировкой площадью 100-180 кв.м, где подведено только электричество до входной двери. После сдачи дома в эксплуатацию жильцы перестраивают пространство, в том числе без помощи специалистов: штробят стены, завозят тонны песка и других строительных материалов, тем самым создавая нагрузку на плиты перекрытий. "Все-таки мы в этой демократии зашли слишком далеко", - считает директор РУП "Стройтехнорм".

Кроме того, при свободной планировке ванна может находиться над спальней соседа, которую при прорыве стояка зальет. "Соблюдение строительных норм позволит избежать таких ситуаций", - сказал Игорь Лишай.

Как временное решение проблемы готовится информационное письмо на заказчиков и проектные организации, где говорится о возвращении минимальных требований. Игорь Лишай не считает, что норма негативно скажется на рынке такого жилья. "То, что мы заложили, основа для перехода на отказные работы, которые ранее, по сути, и были", - отметил он.-0-

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