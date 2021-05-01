В Беларуси утвердили правила по ликвидации болезни Ньюкасла у птиц

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило ветеринарно-санитарные правила по профилактике и ликвидации болезни Ньюкасла у птиц. Соответствующее постановление №9 от 12 февраля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ветеринарно-санитарные правила устанавливают обязательные для соблюдения юридическими и физлицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требования к безопасности работ и услуг, связанные с содержанием, выращиванием, разведением, перемещением, реализацией, убоем животных, утилизацией, захоронением, уничтожением трупов животных, продуктов животного происхождения, а также производством, заготовкой, хранением, переработкой и перемещением продуктов животного происхождения. Правила направлены на профилактику и ликвидацию болезни Ньюкасла.

В документе прописаны общие положения правил, а также мероприятия по ликвидации этого заболевания.

Болезнь Ньюкасла - высокозаразная болезнь птиц, характеризующаяся поражением респираторного, желудочно-кишечного трактов и центральной нервной системы, вызываемая РНК-содержащим вирусом из семейства Paramyxoviridae. Инкубационный период болезни составляет от 2 до 21 дня.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-