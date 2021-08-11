В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство внесло изменения в государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержание детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года №452, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, норма обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования увеличена с Br1280,8 до Br1408,9. Соответствующим образом повышены и другие нормативы, предусмотренные постановлением.

Также увеличены нормы расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-