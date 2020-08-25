В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в средних школах - училищах олимпийского резерва

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание для учащихся в средних школах - училищах олимпийского резерва. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма №28 от 10 августа 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, норма расходов в день на одного учащегося при организации питания в столовой, которая является структурным подразделением средней школы - училища олимпийского резерва, на уровне общего среднего образования на II ступени увеличена до Br10,95 включительно (ранее - Br10,43), на III ступени - до Br13,81 (ранее - Br13,16). На уровне среднего специального образования это норма возросла до Br15,97, ранее она составляла Br15,21.

Что касается организации питания с привлечением юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих общественное питание, нормы расходов на питание также увеличены. Так, на уровне общего среднего образования на II ступени эта норма возросла до Br14,23, на III ступени - до Br17,95, а на уровне среднего специального образования - до Br20,77 включительно.

Постановление вступает в силу с 1 сентября текущего года.-0-