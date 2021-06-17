17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №333, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Расходы на питание в день на одного обучающегося в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа увеличены с Br4,68 до Br5,1, а для проживающих на территории радиоактивного загрязнения - с Br5,03 до Br5,38.

Денежные нормы расходов на питание обучающихся в яслях, яслях-садах, детсадах, дошкольных центрах развития ребенка специальных яслях-садах и детсадах возросли до Br3,18-4,06 (ранее Br2,94-3,83).

Также нормы увеличены на питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое).

Кроме того, возросли нормы в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях.-0-