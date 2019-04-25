25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году более 20 тыс. пациентов получили лучевую терапию, сообщил журналистам во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заведующий лабораторией лучевой терапии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Павел Демешко.

"В прошлом году в Беларуси более 20 тыс. пациентов получили лучевую терапию. В среднем от 30% до 60% пациентов, страдающих злокачественными образованиями, так или иначе на каком-то этапе своей болезни получают лучевую терапию", - сказал Павел Демешко.

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