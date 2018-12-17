17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году произошло 436 лесных пожаров на площади 911,5 га, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"Завершился пожароопасный сезон 2018 года. Всего в лесном фонде Министерства лесного хозяйства в этом году произошло 436 случаев лесных пожаров на площади 911,5 га. Основные пожары возникают в весенний период. Так, за один день, 21 апреля, произошло 88 лесных пожаров на 419,2 га - это почти половина от общей площади пожаров за весь пожароопасный сезон", - сказал Валентин Шатравко.

Система обнаружения лесных пожаров в Беларуси является многоуровневой: осуществляется наземный, дистанционный, авиационный и космический мониторинг. Для анализа пожарной обстановки в лесном фонде Беларуси лесохозяйственные организации используют ежедневно представляемую Белгидрометом информацию.

Государственной программой "Белорусский лес" на 2016-2020 годы запланировано завершить создание системы охраны лесов от пожаров дистанционными методами с использованием средств видеонаблюдения. В 2018 году проведено строительство 42 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, а также установлены 54 системы видеонаблюдения. По сравнению с 2014 годом общее количество систем видеонаблюдения за состоянием лесного фонда увеличилось почти в три раза.

Основными подразделениями лесопожарных служб сегодня являются 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря, при которых сформированы лесопожарные команды и бригады. Всего в организациях системы Министерства лесного хозяйства трудятся более 13 тыс. должностных лиц государственной лесной охраны.-0-

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