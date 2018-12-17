17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году произошло 436 лесных пожаров на площади 911,5 га, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.
"Завершился пожароопасный сезон 2018 года. Всего в лесном фонде Министерства лесного хозяйства в этом году произошло 436 случаев лесных пожаров на площади 911,5 га. Основные пожары возникают в весенний период. Так, за один день, 21 апреля, произошло 88 лесных пожаров на 419,2 га - это почти половина от общей площади пожаров за весь пожароопасный сезон", - сказал Валентин Шатравко.
Система обнаружения лесных пожаров в Беларуси является многоуровневой: осуществляется наземный, дистанционный, авиационный и космический мониторинг. Для анализа пожарной обстановки в лесном фонде Беларуси лесохозяйственные организации используют ежедневно представляемую Белгидрометом информацию.
Государственной программой "Белорусский лес" на 2016-2020 годы запланировано завершить создание системы охраны лесов от пожаров дистанционными методами с использованием средств видеонаблюдения. В 2018 году проведено строительство 42 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, а также установлены 54 системы видеонаблюдения. По сравнению с 2014 годом общее количество систем видеонаблюдения за состоянием лесного фонда увеличилось почти в три раза.
Основными подразделениями лесопожарных служб сегодня являются 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря, при которых сформированы лесопожарные команды и бригады. Всего в организациях системы Министерства лесного хозяйства трудятся более 13 тыс. должностных лиц государственной лесной охраны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4033 BYN
|2.401 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1241 BYN
|2.122 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1913 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN