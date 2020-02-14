14 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году выпустили научно-технической продукции более чем на Br1 млрд. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, проинформировали БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В 2019 году в инновационной сфере страны достигнуто выполнение большинства целевых показателей. Объем выпущенной научно-технической продукции в 2019 году превысил Br1 млрд 100 тыс. В рамках проектов и мероприятий госпрограммы инновационного развития создано 2677 высокопроизводительных рабочих мест (на 44% больше установленного плана)", - сказал Александр Шумилин.

По словам председателя ГКНТ, планомерно развивается рынок интеллектуальной собственности. "В 2019 году количество договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности составило 778 (на 13% больше, чем в 2018 году). Экспорт услуг в области платы за пользование объектами интеллектуальной собственностью прогнозируется на уровне $100 млн (темп роста 152% к уровню 2018 года)", - подчеркнул он.

Благодаря мерам, предпринимаемым правительством и заинтересованными органами госуправления, удалось повысить рейтинг Беларуси на 14 позиций в глобальном индексе инноваций. "Это будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли", - пояснили в комитете.

ГКНТ в 2020 году планирует утвердить госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Как отметили в ведомстве, она позволит улучшить механизм управления инновационным циклом, создаст дополнительные стимулы предприятиям для реализации инновационных проектов.

Также на заседании коллегии сообщили, что в 2020 году будет разработана стратегия Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы. Она поможет усовершенствовать законодательство в этой сфере, систему охраны и управления интеллектуальной собственностью, ее коммерциализацию.

ГКНТ уделит особое внимание развитию высокотехнологичных секторов экономики по таким направлениям, как беспилотный и электротранспорт, искусственный интеллект, углубленная переработка ресурсов (включая углеводородные и вторичные), персонифицированная медицина. Будет продолжена работа по совершенствованию единой системы государственной научной и научно-технической экспертиз, а также повышению качества экспертных заключений, в первую очередь по инновационным проектам.

Подводя итоги работы коллегии, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков отметил: "Главные задачи, которые стоят перед страной, - это занятость населения, высокий уровень жизни, достойная оплата труда, решение социальных вопросов. Все это невозможно без реального движения в области науки, инновационного развития, прорывных разработок - и на их основе создания рабочих мест, высокой добавленной стоимости и уровня оплаты".

Также он обратил внимание на необходимость поддержки и развития системы интеллектуальной собственности Беларуси (особенно с учетом визита в 2019 году генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри, который встретился с главой государства).

"Есть целый ряд договоренностей, которые успешно реализуются, - подчеркнул Максим Рыженков. - Однако в стране есть большое поле деятельности для повышения основных стимулов для человека, который творчески мыслит".-0-