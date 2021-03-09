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09 марта 2021, 12:50

В Беларуси в 2020 году оздоровились более 100 тыс. иностранцев

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатели экспорта оздоровительных услуг в минувшем году были невысокими из-за распространения в мире коронавирусной инфекции и связанных с этим мер. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Но статистика не такая уж плохая: в минувшем году оздоровлено более 100 тыс. иностранных граждан. Цифра 2019 года была 242 тыс. Что касается выручки, она сократилась на 55% и составила более Br95 млн. Конечно, динамика отрицательная, но в условиях закрытых границ говорить об экспорте не совсем корректно", - отметил Геннадий Болбатовский.

Основная часть иностранцев побывали в белорусских санаториях в первом и третьем кварталах прошлого года. В другие периоды они не могли до нас доехать из-за закрытых границ и нерегулярного транспортного сообщения. Зато в период новогодних праздников именно иностранцы обеспечили максимально возможную заполняемость - более 80%. Их пропускали через границу при наличии путевок.

Даже на сегодняшний момент присутствует от 800 до 1 тыс. иностранных граждан ежедневно, добавил Геннадий Болбатовский.

Привлечение экспорта - по-прежнему актуальная задача. "Мы видим отсроченнный спрос на данный вид услуг. При улучшении эпидситуации восстановим поток не только с восточного, но и западного направления", - заключил он.

Более 90% иностранцев, которые выбрали оздоровление в Беларуси, - это граждане Российской Федерации. Они предпочитают оздоровление в белорусских здравницах отдыху в российских санаториях из-за соотношения цены и качества предлагаемых у нас услуг. Поэтому российский потребитель исключительно важен для белорусского рынка рекреационных услуг, и на полное восстановление транспортного сообщения с соседним государством белорусские здравницы возлагают большие надежды.

Цены на путевки по сравнению с прошлым годом почти не изменились, а относительно декабрьских даже снизились. Сейчас цена одного койко-дня пребывания по путевке на санаторно-курортное лечение с проживанием в стандартном двухместном номере составляет Br63,7.-0-

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