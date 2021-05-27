В Беларуси в 2020 году родила почти тысяча женщин, забеременевших благодаря ЭКО

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти тысяча родов в 2020 году была принята у женщин, беременность у которых наступила в результате применения ЭКО. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь, передает корреспондент БЕЛТА.

Дети до 18 лет составляют около 19% населения Беларуси. Наша республика занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран, входит в 50 лучших стран по ведению беременности и организации родов квалифицированным медперсоналом.

"В 2020 году в республике родился 82 971 ребенок, из них 214 детей с экстремально низкой массой тела. Родились 864 двойни и 14 троен", - привела общие цифры родовспомогательных учреждений Татьяна Бурдь.

"В 2020 году в республике почти тысяча родов принята у женщин, беременность у которых наступила в результате применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. Применение этих методов позволяет супружеским парам стать счастливыми родителями", - добавила представитель Минздрава.

С 2020 года одна попытка ЭКО предоставляется парам бесплатно - в трех учреждениях. Это лишь одна из мер в сфере репродуктивного здоровья белорусов, которые предпринимаются системно, чтобы повышать рождаемость в стране.-0-