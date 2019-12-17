В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне, заявила журналистам национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

План работы на предстоящий год еще не утвержден на Совете по устойчивому развитию, вместе с тем Марианна Щеткина выделила наиболее глобальные мероприятия. "Прежде всего работа на региональном уровне. Максимум внимания будет уделяться регионам, работе наших региональных групп, которые тоже входят в архитектуру национального развития", - сказала она.

Белорусская столица в 2020 году, как ожидается, станет площадкой для форума по Целям устойчивого развития для стран ЕАЭС.

В Минске сегодня проходит расширенное заседание Группы по координации СМИ по продвижению Целей устойчивого развития в Беларуси.

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