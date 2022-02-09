9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2022 году планируется построить 4,2 млн кв.м жилья. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 февраля 2022 года №69, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу в Брестской области будет построено 640 тыс.кв.м, в Витебской - 355 тыс.кв.м, Гомельской - 520 тыс.кв.м, Гродненской - 475 тыс.кв.м, Могилевской - 330 тыс.кв.м. В Минской области планируется построить 1 млн кв.м, из них 24,4 тыс.кв.м должно быть введено в эксплуатацию в городах-спутниках Минским горисполкомом для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В белорусской столице намерены построить 880 тыс.кв.м.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет построено в этом году 1,370 млн.кв.м. Из них в Брестской области будет возведено для этой категории граждан 280 тыс.кв.м, Витебской - 150 тыс.кв.м, Гомельской - 230 тыс.кв.м, Гродненской - 200 тыс.кв.м, Минской - 220 тыс.кв.м, Могилевской - 150 тыс.кв.м. В Минске для нуждающихся будет построено 140 тыс.кв.м.

Облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено обеспечить выполнение заданий на 2022 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов, в том числе строящихся с государственной поддержкой. В I квартале этого года необходимо обеспечить ввод не менее 15% от общего объема, в первом полугодии - не менее 35%, за 9 месяцев - 65%, а также создать задел под программу жилищного строительства на 2023 год. Также им необходимо обеспечить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении, принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья, осуществляемого с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств.

Кроме того, местные органы власти совместно с Минстройархитектуры будут оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения для использования в индивидуальном жилстрое, создания системы услуг по строительству индивидуальных домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами. Согласно постановлению в целом по стране объем строительства индивидуального жилья должен составлять не менее 40% от ввода в эксплуатацию общей площади жилья.

Также им предстоит обеспечить в каждой области и Минске строительство жилых домов, в которых электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Минфину, Минэнерго, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить своевременное ежемесячное финансирование в 2022 году в соответствии с компетенцией и утвержденными графиками строительства (реконструкции) жилых домов за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также строительства (реконструкции) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы индивидуальной жилой застройки, в том числе за счет средств, поступающих в доход соответствующего бюджета, профинансировавшего эти расходы, от возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе на проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-