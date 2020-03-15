В Беларуси в этом году начнут строить 28 комплексов по сортировке и переработке вторресурсов

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году начнут строить 28 комплексов по сортировке и переработке вторичных материальных ресурсов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В 2020 году самое важное, что мы начнем, это строительство 28 региональных комплексов, которые будут не только заниматься сортировкой и извлечением вторичных материальных ресурсов, но и их более углубленной переработкой", - сказал Александр Терехов.

Появление таких комплексов стимулирует указ, подписанный главой государства в январе. Как отметили в эфире телеканала, первый блок этого документа касается предприятий. Тем, кто компостирует, перерабатывает или сжигает RDF-топливо (его получают из отходов), полагается компенсация. Второй - преференции для бизнеса. Предусмотрены стимулы в виде компенсации разницы между стоимостью эко- и полимерной упаковки, но она должна производиться в Беларуси с использованием вторичного сырья. Указ вступит в силу с июля.

В 2020 году планируется переработать и использовать четверть коммунальных отходов. В мировой практике есть несколько методов их использования. Среди них извлечение вторичных материальных ресурсов, выделение органики и использование ее в качестве компоста, энергетическое использование отходов. В Гродненской области в этом году будет запущено первое производство RDF-топлива из коммунальных отходов для дальнейшего сжигания на цементном заводе.

К слову, в Европе, чтобы сократит свалки мусора, сделали акцент еще и на производителях. Именно они в ответе за мусор, который оставляет после себя их продукция. Эти предприятия или сами организуют сбор и переработку своего мусора, или платят централизованным компаниям.

По словам Александра Терехова, такой принцип расширенной ответственности производителей в Беларуси позволяет создавать и развивать систему раздельного сбора отходов, необходимую инфраструктуру. Все областные центры, за исключением Витебска, обеспечены мусоросортировочными заводами. Строительство такого объекта в Витебске завершается в этом году. Это будет современное предприятие с полуавтоматической сортировкой. Более того, на сегодня 21 административно-территориальная единица в стране имеет систему раздельного сбора в частном секторе.-0-