19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году закрылись два детских дома и школа-интернат. Об этом сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет сокращение сети интернатных учреждений. В этом году закрылись уже три учреждения, где воспитывались дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: два детских дома и школа-интернат. Упор идет на то, чтобы не допускать попадания ребенка в интернат. Как показывает практика, лучше обеспечить первичное устройство ребенка в семью", - сказала Елена Симакова.

Для этого в стране предусмотрена работа органов опеки, которые в течение месяца принимают возможные меры по устройству ребенка в новую семью, а не в интернат, пояснила она. Только если нет возможности устроить его в семью родственников или передать на усыновление в детский дом семейного типа, он отправляется в интернат. Благодаря такой индивидуальной работе с каждым ребенком в последние годы все меньше детей попадает в интернаты. Если в 2007 году на государственном обеспечении находились 1,5% детей от общего количества по стране (это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), то сегодня таких ребят уже меньше 1%.

Как уточнила представитель Министерства образования, всего их чуть более 18 тыс. Большинство (83%) - это социальные сироты: дети, оставшиеся одни при живых родителях, только 16% биологические сироты. Еще 1% детей имеют временный статус сироты (если родители находятся в местах лишения свободы). Более 14 тыс. сирот воспитываются в замещающих, опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа. Еще 2 тыс. ребят находятся на государственном обеспечении. Из них 29% - выходцы из многодетных семей, 40% не имеют родных братьев и сестер.-0-