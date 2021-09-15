В Беларуси в январе-августе произвели сельхозпродукции на Br14,3 млрд

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе - августе в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br14,3 млрд, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню соответствующего периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br13 млрд, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 1,2 млн т скота и птицы в живом весе, почти 5,3 млн т молока, 2,3 млрд яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы в живом весе, 97% молока и 82,9% яиц.

На 1 сентября 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,5 млн.-0-