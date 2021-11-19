В Беларуси в январе-октябре построили более 39 тыс. квартир

Фото из архива
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе-октябре построили 39,4 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 3371,5 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1396 тыс. кв.м, или 41,4% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки построено 1047 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 953,1 тыс. кв.м жилья, или 28,3% от общего ввода по стране.-0-