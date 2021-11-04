4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в октябре выпало около трети климатической нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В октябре по стране наблюдался недобор осадков: в среднем выпало 14,5 мм (29% климатической нормы). Осадки по территории страны выпадали неравномерно. Наиболее увлажненной оказалась Витебская область, на территории которой выпало 30,7 мм, или 52% нормы за месяц. Меньше всего осадков выпало на территории Гомельской области - 3,9 мм, или 8% климатической нормы. Так сухо здесь во второй раз за период наблюдений с 1945 года", - рассказали в Белгидромете.

Недобор осадков отмечался во всех трех декадах (14%, 35% и 38% соответственно). Осадки выпадали в виде дождей, в отдельные сутки местами отмечалось выпадение мокрого снега. Местами в ночные и утренние часы отмечались туманы, на станции Лида 13 октября наблюдался гололед, на станции Столбцы 14 октября - град. В отдельных районах отмечалось усиление ветра порывами 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Слуцк 22 октября (21 м/с).

Средняя по Беларуси температура воздуха за октябрь 2021 года составила плюс 7,3, что выше климатической нормы на 0,6 градуса. Температурный режим на протяжении месяца был неоднородным. Первая и вторая декады октября были холодными со средней температурой воздуха на 0,7 и 0,9 градуса ниже нормы. Температура воздуха третьей декады была на 3 градуса выше нормы.

Температура воздуха днем находилась в пределах 6-13 градусов тепла, а в самые теплые сутки дневные температуры превышали 15-градусную отметку. Максимального значения температура воздуха достигла 21 октября на станции Брагин и составила плюс 21,1 градуса.

Ночные температуры большую часть месяца находились в интервале от минус 3 до плюс 9, в самые холодные ночи опускались до минус 5 и ниже. Минимальная температура воздуха зарегистрирована на станции Езерище 9 октября и составила минус 6,6 градуса.-0-

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