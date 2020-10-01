1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в сентябре выпало 62% месячной нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В сентябре в среднем по Беларуси выпало 37,2 мм осадков (62% климатической нормы). По территории страны осадки распространялись неравномерно. Наибольшее количество выпало в Могилевской области (48,2 мм, или 83% климатической нормы), наименьшее - на территории Гродненской (20,1 мм, или 32% нормы). В первой декаде выпало более половины суммы осадков за месяц. Вторая и третья декады отличались существенным недобором осадков. Суточный максимум отмечен на станции Витебск 17 сентября (27 мм)", - рассказали в Белгидромете.

Дожди в сентябре местами сопровождались грозами и усилением ветра до 15-20 м/с и выше. Максимальная скорость ветра (25 м/с) зарегистрирована в Гродно 17 сентября. В ночные и утренние часы в отдельных районах наблюдались туманы.

Среднемесячная температура воздуха за сентябрь составила плюс 14,8, что выше климатической нормы на 2,7 градуса. Первый месяц осени 2020 года стал вторым после 2018 года в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному за всю историю метеонаблюдений. Положительная аномалия распространилась по всей территории страны. Средняя температура воздуха всех трех декад месяца была выше нормы, наибольшие отклонения отмечены в третьей декаде (на 4,3 градуса).

В самые теплые сутки температура воздуха поднималась до плюс 20-25 и выше. Абсолютный максимум за месяц был отмечен 2 сентября в Брагине и составил 32,8 градуса жары. В самые холодные ночи температура воздуха местами опускалась до отрицательных значений. Абсолютный минимум за месяц отмечен в Бобруйске 21 сентября (минус 0,7 градуса).-0-

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