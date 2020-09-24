24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные будет ветрено, на следующей неделе похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ближайшие дни еще порадуют теплом, однако в выходные комфортность погоды нарушит сильный порывистый ветер.

В пятницу, 25 сентября, погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, местами плюс 2-6, днем - от 21 до 26 градусов выше нуля.

В субботу, 26 сентября, республика останется в теплой воздушной массе, днем по юго-западу Брестской области скажется влияние фронтального раздела. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью ожидается от 9 градусов тепла по востоку до плюс 17 по западу страны, днем будет 21-27 градусов тепла.

В воскресенье, 27 сентября, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины, ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью составит 10-17 градусов тепла, днем - 17-23 выше нуля.

Затем температурный фон по республике начнет постепенно понижаться и приблизится к обычным для конца сентября значениям.

В понедельник, 28 сентября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 7 до 14 градусов тепла, днем - плюс 13-20.

Во вторник, 29 сентября, на большей части территории республики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем - 13-20 градусов со знаком плюс, по юго-востоку - до 22 градусов тепла.

В среду, 30 сентября, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 7 до 14 градусов тепла, днем - плюс 11-18.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь