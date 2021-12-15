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15 декабря 2021, 13:56

В Беларуси во время рождественских и новогодних праздников развернется более 430 ярмарок

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 430 ярмарок развернется в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников. Об этом сегодня рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало на пресс-конференции БЕЛТА "Организация торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года".

"В период зимних праздников в Беларуси запланировано проведение более 430 ярмарок. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в 2,5 раза. Ранее их было меньше, потому что мы жили в условиях требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Все мероприятия будут проводить с учетом рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции, в случае ухудшения эпидситуации в конкретной административно-территориальной единице возможны изменения", - рассказал Михаил Жигало.

Он также напомнил, что с 17 декабря в Минске и регионах начнут работать елочные базары. Цена на новогоднюю красавицу стартует от Br10.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли праздник ярмарка
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