В Беларуси впервые издано пособие для педагогов по актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. В Беларуси впервые издано пособие для педагогов, посвященное актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь.

Эта работа была организована в рамках деятельности Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь. В ней приняли самое активное участие Госсекретариат Совета Безопасности, Министерство образования, Белорусский институт стратегических исследований, другие государственные органы, а также средства массовой информации, депутатский корпус.

Среди авторов пособия - ученые и практики в сфере национальной безопасности, юриспруденции, информационного права, педагогики. Авторским коллективом обстоятельно разъяснены концептуальные основы информационной безопасности, вопросы правового регулирования в этой сфере, современные технологии средств массовой коммуникации в контексте рисков и вызовов, меры общественного контроля в сети Интернет. Проведен комплексный анализ зарубежного передового опыта, в том числе с точки зрения его применения в белорусских реалиях.

Одна из важных задач, стоявших перед авторами пособия, - повышение информационной грамотности и культуры населения, в первую очередь подрастающего поколения, которое зачастую остается наедине со всевозможными деструктивными медиаресурсами, не подозревая об опасностях, подстерегающих в виртуальном пространстве. Прежде всего в так называемом теневом интернете - даркнете.

В связи с этим в издании особое внимание уделено безопасности учащихся, умению грамотно пользоваться информационными ресурсами, критически воспринимать, оценивать, анализировать полученные сведения и, выделяя главное, превращать их в собственное знание.

В пособии также подробно раскрываются механизмы манипулирования общественным сознанием, распространения фейков антигосударственной направленности.

Одновременно педагогам предложены эффективные формы работы с учащимися и родителями по профилактике интернет-угроз. В частности, практикоориентированные методики в рамках информационно-образовательного проекта "ШАГ" - "Школа активного гражданина" по формированию навыков взаимного уважения, безопасности и определения достоверности информации в современном медиапространстве.-0-